Verdichtetes Wohnen  

Der Charme des Stadtteils muss geschützt werden!“ Rechtsanwalt Frank Neubauer ist mit seiner Meinung über die Bebauung in den Elbvororten nicht alleine. Mittlerweile stehen 500 Mitglieder seiner Bürgerinitiative hinter ihm. Sie alle wollen die ortstypische Kulturlandschaft mit ihren Villen und großzügigen Grünanlagen vor Verdichtung mit modernen Mehrfamilienhäusern schützen. Nicht, weil neue Bewohner unerwünscht wären, sondern weil sich das Stadtbild zu stark wandelt.

Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken mussten im anhaltenden Bauboom weichen, um Platz für Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Dies geschieht zunehmend mit speziellen Sondergenehmigungen, da ein solcher Bau in vielen Bebauungsplänen nicht zulässig ist.

In den Hochkamper Bedingungen von 1918 heißt es zum Beispiel, dass in der Villenkolonie Hochkamp nur Einfamilienhäuser im Villenstil erbaut werden dürfen, in denen außerdem keinerlei gewerblicher Betrieb geführt werden darf. Diese Bedingungen gelten zum Schutz des Quartiers bis heute. In Nienstedten sind lediglich zwei Wohnungen pro Grundstück in den Bebauungsplänen zugelassen. In zahlreichen Straßen wie in der Rupertistraße oder im Albertiweg sieht es dennoch anders aus: Es wird in großem Mehrfamilienhaus-Stil gebaut, da das Bezirksamt in Rücksprache mit Politikern in nichtöffentlichen Sitzungen Befreiungen veranlasst.