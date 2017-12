Unsere wichtigste Aufgabe 

Der Beginn des neuen Jahres ist ein guter Zeitpunkt, um zu reflektieren, was die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern geformt, gestärkt und manchmal auch herausgefordert hat. Daraus können wir viel über uns selbst und für die zukünftige Gestaltung der deutschamerikanischen Beziehungen lernen. Diplomatische Bemühungen auf Regierungsebene allein reichen nicht aus für den Erhalt dieser besonderen Partnerschaft. Auch die Bürgerinnen und Bürger, jung und alt, müssen daran teilhaben und sie aktiv mitgestalten. Auf die persönlichen Beziehungen der Menschen untereinander kommt es an.

Es war kein Zufall, dass die USA 1790 ihre erste diplomatische Vertretung auf deutschem Boden in Hamburg errichteten, als elfte weltweit und ein Jahr nachdem die US-Verfassung in Kraft trat. Hamburg war damals wie heute eine der wichtigsten Handels- und Wirtschaftsmetropolen auf dem europäischen Kontinent. Um diesen Handel weiter zu fördern, ernannte US-Präsident George Washington den Kaufmann John Parish zum ersten US-Konsul in Hamburg. Das US-Generalkonsulat hat also die wechselvolle Geschichte dieser schönen Stadt in den letzten knapp 230 Jahren mit begleitet und in einigen Facetten auch mit geprägt.