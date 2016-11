Teilchenbeschleuniger PETRA III 

„Hamburg schätzt sich glücklich, den hohen Erwartungen an unseren Forschungsstandort mit den zwei neuen Experimentierhallen gerecht zu werden …

Die Wissenschaft braucht ein geeintes Europa. Nur fest eingebunden in die europäische Gemeinschaft konnte Hamburg sich zu einem bedeutenden internationalen Zentrum für Wissenschaft und Innovation entwickeln“ so Scholz. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Erfolgsgeschichte des Forschungscampus in Bahrenfeld.

Drei der Strahlführungen in der neuen PETRA III-Halle „Ada Yonath“ wurden in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus den Ländern Indien, Schweden und Russland gebaut. Mit der Einweihung der beiden neuen PETRA III-Experimentierhallen geht diese weltweit beachtete Erfolgsgeschichte weiter:

Im Jahr 2009 ging der PETRA III-Beschleuniger als größte und einer der brillantesten Synchrotronstrahlungsquellen der Welt in Betrieb. An den angeschlossenen Experimentierplätzen kann dieses Licht dann für verschiedenste Forschungsfragestellungen genutzt werden: von der Entschlüsselung von Biomolekülstrukturen als Grundlage für neue Medikamente über die Erforschung von neuen Materialien oder Katalysatoren bis hin zur Untersuchung von Kunstgegenständen.

