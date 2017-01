Teilchenbeschleuniger direkt unter uns

Diese Sichtbarkeitsbeschränkung lässt sich mittels Synchrotronstrahlung umgehen. Ursprünglich diente sie, wie erwähnt, nur dazu, Elektronen im Beschleuniger auf Kurs zu halten. Ihre elektromagnetische Strahlung zwingt das Elektron in die Kreisbahn. Bereits in den 60er Jahren entdeckten Forscher, auch am DESY, dass derart beschleunigte Elektronen eine besonders intensive Röntgenstrahlung ausstrahlen. Diese Strahlung lässt sich, ähnlich einem Laserstrahl, besonders gut auf einen winzigen Punkt konzentrieren und ermöglicht so Einblicke, die ein „normales“ Röntgenbild nicht liefern kann. Um den Fortschritt hier zu verdeutlichen: Die meisten Menschen haben die berühmte Röntgenaufnahme der Hand Albert von Koellikers in einem Schulbuch gesehen, aufgenommen von Conrad Röntgen 1896. Man sieht Fingerknochen, einen Ring, verwaschene Konturen. Die Röntgenlaser des DESY werden in naher Zukunft schärfere Bilder liefern: zum Beispiel von den chemischen Reaktionen einzelner Atome. In 3D. Aus dem reinen „Werkzeug“ der Synchrotronstrahlung ist so ein eigenständiges Untersuchungsinstrument geworden. Die Welt der Photonen wird erschlossen und ermöglicht eine vor wenigen Jahrzehnten noch unvorstellbare Miniaturisierung – auch in der Industrie.