„Schulen in der Kreidezeit“ 

Deutschland muss sich aus der Agonie der Großen Koalition befreien, deren schwache Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik die unternehmerische Freiheit abwürgt, die Arbeitswelt überreguliert und den Ausbau der Infrastruktur sträflich vernachlässigt. Wir brauchen gerade in der Region Hamburg endlich mehr neue Fernstraßen wie die A20, mehr leistungsfähige Bahnstrecken, ein viel besseres Breitband- sowie Mobilfunknetz und eine Digitalisierungsoffensive für die Schulen, die vielfach noch in der Kreidezeit stecken. Dafür ist mehr Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik nötig. Außerdem ist für uns klar: Die EU-Außengrenzen müssen endlich vernünftig gesichert werden und wir brauchen ein modernes Einwanderungsgesetz, das zwischen dem Grundrecht auf Asyl für individuell Verfolgte und qualifizierter Zuwanderung in den Arbeitsmarkt differenziert. Schließlich stehen wir auch für eine andere Haltung: Wir wollen zupackenden Optimismus und keine ängstliche Verbotsunkultur in Deutschland.

In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen konnte die FDP auf so bekannte Männer wie Christian Lindner und Wolfgang Kubicki setzen. Reicht das für den Bundestagswahlkampf?

Beide werden auch für den Bundestag kandidieren, wie sie schon seit Langem angekündigt haben. Und wir haben noch viel mehr gute Leute für Berlin: Katja Suding wird hier in Hamburg antreten, Alexander Graf Lambsdorff in NRW, Christian Dürr in Niedersachsen, viele andere in ihren Ländern bekannte FDP-Politiker auch. Wir haben ein breit aufgestelltes und erfahrenes Personalaufgebot für den Bundestag und ich bin sicher: Mit ihnen wird der Wiedereinzug im Herbst gelingen.

