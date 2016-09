„Schon jetzt Vertragsverletzungen“

Mit einem Grußwort des Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz, einer Rede von Bundespräsident Joachim Gauck und des UN-Generalsekretärs Ban Ki-Moon wird am 7. Oktober das 20-jährige Bestehen des Internationalen Seegerichtshofes gefeiert. Begleitet wird der Festakt vom NDR Elbphilharmonie Orchester. Die geladenen Gästen hören die Ouvertüre aus der Suite B-Dur „Les Nations“ von Georg Philipp Telemann und Felix Mendelssohn Bartholdys Andante aus der Sinfonie XII g-Moll. Anschließend spricht der Tribunal-Präsident Vladimir Golizyn. Nach dem offiziellen Teil geht es zum Stehempfang.

Der Internationale Seegerichtshof in Nienstedten ist die einzige Einrichtung der Vereinten Nationen in Deutschland. Dem Gerichtshof gehören 21 Richter an, die von den 162 Vertragsparteien auf neun Jahre gewählt werden. Dabei kommen je fünf Richter aus Afrika und Asien, je vier Richter aus Mittel- und Südamerika bzw. Westeuropa und drei Richter aus Osteuropa. Seit 1. Oktober 2014 ist der russische Richter Wladimir Wladimirowitsch Golizyn Präsident des Seegerichtshofes.

Das Gebäude wurde nach Entwürfen des Architekturbüros von Branca, München, in den Jahren 1997 bis 2000 errichtet. Das Gebäude wurde am 3. Juli 2000 durch Schlüsselübergabe an Kofi Annan, den damaligen UN-Generalsekretär, übergeben. Die Bausumme betrug 123 Millionen Mark. 80 Prozent übernahm die Bundesrepublik, 20 Prozent Hamburg, die Betriebskosten tragen die Vereinten Nationen. Beim Bau blieb die denkmalgeschützte Schröder’sche Villa erhalten und wurde in die Gesamtanlage einbezogen.