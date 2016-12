Parken, Beleuchten, Verschönern, Vernetzen – die Blankenese IG informiert

Was hat es auf sich mit den bunten Klinkerflächen vor der Stadtbäckerei in Blankenese (Blankeneser Bahnhofstraße)? Zahlreiche Passanten haben diese Frage gestellt, die Blankenese Interessen- Gemeinschaft e.V. hat sie nun beantwortet. Es sind Musterflächen für den neuen Belag des Ortskerns. Dessen Neugestaltung beginnt rund um den Markplatz, nach gefühlten Dekaden der Planung, im Frühjahr 2017. Das neue Material ist rutschfest, frostsicher und optisch attraktiver als der jetzige Belag. Begonnen wird der Bauabschnitt zwischen Oesterleystraße und Probst-Paulsen-Straße. Durch den Umbau sollen vor allem Barrieren verschwinden. Fußgänger, Fahrradfahrer und Behinderte sollen so einfacher und sicherer unterwegs sein können. Die gesamte Bauzeit erstreckt sich nicht durchgängig, sondern Abschnittsweise über fünf Jahre. In diesem Zusammenhang ist auch die sogenannte Parkraumbewirtschaftung zu sehen, die in Blankenese nicht nur auf Gegenliebe stieß. So wurde unter anderem das Fehlen einer „Brötchentaste“ bemängelt, die Kurzparken gratis ermöglicht. Die Blankenese Interessen-Gemeinschaft e.V. weist jedoch darauf hin, dass Parken schon ab 20 Cent möglich ist.

Optisch aufgewertet werden sollen die Straßen im Advent durch die schon jetzt an Straßenlaternen und in Schaufenstern zu sehende Weihnachtsbeleuchtung in Form von Ewern. Die Beleuchtung wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgeweitet. 60 Prozent der Kosten in Höhe von rund 50.000 Euro kommen von der Wirtschaftsbehörde.

Ein weiteres Projekt, das schon jetzt im Pilotstadium erprobt wird, ist ein freies WLAN in der Blankeneser Bahnhofstraße. Geschäftsleute können einen Router aufstellen und Teile ihrer Bandbreite zur Verfügung stellen. Ziel ist ein einigermaßen flächendeckendes Netz, das nur einmal einen Zugang erfordert.

Ziel all dieser Maßnahmen ist, den Ortskern Blankeneses attraktiver zu gestalten. Die Konkurrenz durch die umliegenden Einkaufszentren würde sonst, so die Befürchtung, allzu stark zulasten des Blankeneser Einzelhandels gehen.