Nachfolger gesucht?! 

Von einer so unkomplizierten Nachfolge können andere Geschäftsleute nur träumen. „Wir haben eine Stunde miteinander geredet. Am nächsten Tag wurde alles geregelt“. Evelyn Scharrenweber, seit vielen Jahren im Textileinzelhandel am Start, war zuvor als Angestellte in dem Geschäft beschäftigt. Schon zuvor war die 50jährige Geschäftsfrau selbständig, wusste also, worauf es ankommt, wenn sie ein eigenes Geschäft führt. Wer weniger sicher ist, worauf es bei einer Übernahme eines Betriebes ankommt, dem sei die „Checkliste für Junior-Unternehmer“ der Handelskammer ans Herz gelegt. Liegen Bilanzen vor? Welchen Ruf hat das Unternehmen? Wie verhält es sich mit der Belegschaft? Ist die Finanzierung des Kaufpreises gesichert?

Das sind nur einige von einer Vielzahl an Aspekten, die bei der Übernahme eines Unternehmens bedacht werden müssen. Während es für den Unternehmer viele Ratschläge und Informationen gibt, hat es derjenige, der einen Nachfolger für sein Geschäft sucht, deutlich schwerer. So war die Suche nach einem Interessenten für das Blankeneser Haushaltswarengeschäft Bernklau erfolglos. „Wir haben niemanden gefunden, der unser Geschäft übernehmen wollte“, sagt Elke Bernklau. Aus Altersgründen gab das Ehepaar Bernklau ihr Geschäft auf. Seit einem halben Jahr steht es leer. „Irgendwann ist die Arbeitswelt abgeschlossen“, so die langjährige Geschäftsfrau.

„Checkliste für Junior-Unternehmer“