Leben mit dem Alter 

„Man sieht es an Freunden, dass man alt ist. Man selber glaubt nicht, dass man so alt aussieht, wie die anderen. Dass ich jetzt 80 bin, das habe ich erst auf dem Geburtstag realisiert. Es liegt auch an der modernen Zeit und der jungen Kleidung, dass ich mich nicht fühle wie ein 80-Jähriger.

Wenn man allerdings krank wird, geht das ganz schnell mit dem Alter. Ich hatte auch solche Phasen, mit 58 Jahren, als ich herzkrank wurde.

Ein Vorteil des Alters ist, dass wir unsere Enkelkinder bei uns zu Hause und viel Zeit für sie haben. Die Kinder haben unser Leben positiv beeinflusst. Nachteile sind die Gebrechen und auch Angst vor dem Tod. Man hört genau in sich hinein, ob man krank ist.

Mit dem Tod beschäftige ich mich vor allem in Bezug auf meine Frau, die herzkrank ist und die ich schon vier Mal gerade noch retten konnte, weil ich die Anzeichen früh genug erkannt habe und sie schnell ins Krankenhaus bringen konnte.

In meinem eigenen Tod sehe ich eine gewisse Sinnlosigkeit. Man kommt auf die Welt, um zu sterben. Ich möchte noch so viele Dinge erleben, die neu sein werden. Die Elbvertiefung zum Beispiel, oder ich wollte auch unbedingt mitbekommen, wenn die Elbphilharmonie eröffnet wird. Da habe ich mich immer gefragt, ob ich das noch erlebe.

Wann war ich glücklich? Eigentlich immer. Am allerglücklichsten auf See. Wenn der Lotse von Bord ging und ich alleine auf der Brücke war und alles seinen normalen Gang ging und das Schiff losmarschierte. Am schönsten war es, wenn dann noch meine Frau an Bord kam. Ich bin auch glücklich, wenn ich unten am Bootshaus bin. Das sind schöne Momente, wo man glücklich ist. Hier in Blankenese mit Blick durchs Tal auf die Elbe zu wohnen, ist das größte Glück, das man haben kann. Und das haben wir jeden Tag. Dadurch bin ich jeden Tag glücklich, auch wenn man manchmal traurig ist.

Mit Liebenswürdigkeit, Harmonie und Fröhlichkeit besser leben …