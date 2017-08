Hirschkuh, Schwarzspecht und Frettchen 

Der Vogel ist imposant. Stoisch sitzt er auf der Hand des Pflegers und Hegers, die jetzt mit einem Lederhandschuh geschützt ist vor den messerscharfen Krallen. Ausgewachsen kommt der Uhu auf eine Größe von etwa siebzig Zentimeter, ein Gewicht von 2.600 Gramm und eine Flügelspannweite von rund 180 Zentimeter. Die Männchen sind etwas leichter und dadurch behender, vorteilhaft beim Versorgen der Restfamilie mit Erbeutetem (Mäuse, Kaninchen Igel und gern auch mal ein Fuchs). Wir verlassen das Büro mit den Regalen, die allerhand Belege des Bestands aufweisen: Geweihe vom Rothirsch, die mächtige Träger vermuten lassen. Sie werden jedes Jahr im Frühjahr abgeworfen, um Platz für ein neues zu machen. Wer ein solches Geweih findet, muss es entweder liegenlassen oder abgeben. Damit ungefragt und heimlich die eigene Kellerbar zu dekorieren, ist nicht gestattet.

Von einem Hügel aus bietet sich der Rundblick auf ein großen Wiesenareal mit einem stattlichen Rudel Rothirsche, das gelassen vor sich hin äst, während sich die Vogelwelt Hauptrollen ersingt. An einer der Futterstellen haben sich Buntspechte niedergelassen. Sogar vereinzelte Grün- und Schwarzspechte soll es hier geben, so Dr. Delling. Uns fasziniert zunächst ein eher zarter Vogel mit hellem Köpfchen. Sollte das etwa ein Goldammerhähnchen sein? Dr. Delling nickt. „Davon haben wir hier auch so einige“, fügt er hinzu, als sei es das Normalste der Welt.