Hamburgs Jahrestreff

Geht es um geistreiche Aperçus oder Bonmots, liegt Gastgeber und KLÖNSCHNACK- Gründer Klaus Schümann weit vorn. Gleichwohl scheut er keine Ermahnung an allzu gesprächige Gäste: „Wer viel redet, erfährt nichts.“ Erfreulich auch, wenn der KLÖNSCHNACK- Chefredakteur argwöhnt: „Hätten wir einen Volksentscheid in Sachen Elbphilharmonie, stünde dort heute ein Getränkeabholmarkt!“. Dass auch der vordergründig staubtrockene Bürgermeister Olaf Scholz durchaus heiter sein kann, beweist er gern in kleinerer Runde. Ob er die rund 850 zum 22. Blankeneser Neujahrsempfang geladenen Gäste hätte amüsieren können, blieb unklar. Wegen eines kurzfristig angesetzten Treffens der SPD-Spitze in Düsseldorf musste der Bürgermeister absagen. „Schade, dass Scholz nicht da ist“, so Michael Otto in seiner Neujahrsansprache. Mahnende Worte bekamen die Zuhörer ebenso zu hören wie Trös tendes. „Es reicht nicht, dass wir Weltmeister in Schummel-Software sind“, so der Vorsitzende des Otto-Group-Vorstandes.