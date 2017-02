Hamburgs Jahrestreff

Schon seit Jahren bietet der Lions Club Blankenese den Gäs ten Lose zum Preis von 25 Euro an. Der Club betreut Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche in Not kümmern. Sie werden mit den Los-Einnahmen vom Blankeneser Neujahrsempfang unterstützt. In diesem Jahr kamen so rund 31.000 Euro zusammen. Den Gewinnern winkten wieder attraktive Preise:Die Kreuzfahrt mit der MS EUROPA von Honolulu nach Vancouver hat Marie-Christine Kliess gewonnen. Sie fliegt mit Begleitung über Los Angeles nach Honolulu/Hawaii, Reisedauer 18 Tage. Der Wert beträgt inkl. Flügen 24.000 Euro. Gestiftet von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten.

2. Preis: Ein Exponat „Seeroseninsel“, 80 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand. Überreicht im Rahmen des eat&art-Events mit der Queenmalerin Nicole Leidenfrost in einem „privaten Kunst-Salon der besonderen ART“ im Hotel Louis C. Jacob. Der Gewinner ist Dr. Burkhard Poschadel. Gestiftet von Helga Schäfer, eHventS GmbH.

3. Preis: Eine Goldmünze, Krügerrand, 1 OZ Feingold, Südafrika aus dem Jahr 2016, im Wert von 1.200 Euro hat Rebecca Giese gewonnen. Gestiftet von der Hamburger Sparkasse, überreicht durch Dr. Harald Vogelsang.