Gemüüütlich! 

Wer beim Stichwort „portugiesische Küche“ gleich an das „Portugiesenviertel“ am Hamburger Hafen und seine folkloristisch angehauchten Gasthäuser denkt, ist grundsätzlich auf dem richtigen Weg – verschenkt aber eine bemerkenswerte Alternative, für Elbvorortler quasi vor der Haustür: Die „Flottbeker Schmiede“.

In der stylish dekorierten ehemaligen Schmiede werden variantenreiche Tapas und mediterrane Spezialitäten serviert. Exkurs: Die Instenhäuser (Wohnungen der damaligen Tagelöhner) und auch die Schmiede waren Teil des Mustergutes, welches Caspar Voght vor über 200 Jahren hier in Flottbek anlegte. Schon 1792 errichtete der Hamburger Kaufmann und Philosoph Caspar Voght diese Wohnhäuser. Das Haus Baron-Voght-Straße 79 war schon damals die Schmiede der „Ornamented Farm“. 1828 ging das Gut in den Besitz des Hamburger Kaufmanns und Senators Martin Johan Jenisch über. Der Senator ließ einige Jahre später das Jenischhaus errichten und legte den heutigen Jenischpark an.