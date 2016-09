Gelebte Tradition

Eine Illusion müssen „Tiger“-Besucher schnell über Bord werfen: Mit einer Großkatze hat der 1910 gebaute Dampfschlepper rein garnichts zu tun. „Sein Name stammt vom Tiger-Mehl“, weiß Dierk Bauer.

Der Obmann ist für die Crew verantwortlich und einer von 20 Ehrenamtlichen, die den über hundert Jahre alten und rund 17 Meter langen Schlepper instand halten. Keine leichte Aufgabe. Denn nicht immer sei die ehrenamtliche Crew greifbar, sagt Carl Groth. „Denn fast alle sind berufstätig.“ Gebraucht werden Maschinisten wie Heizer, Deckspersonal sowie Männer mit „Kesselschein“. Auf den anderen Museumsschiffen sieht es ähnlich aus.

Wer hier mitmacht, taucht in eine nostalgische, maritime Welt ein. Der mit Kohle befeuerte Kessel macht eine Maschinenleistung von 250 PS möglich. Dabei werden 700 Liter Wasser in der Stunde verbraucht. Immer an Wochenenden können Gäste zu „Nostalgiefahrten“ an Bord gehen. „Maximal 25 Gäste nehmen wir mit“, sagt Maibrid Bauer. Wie ihr Ehemann zählt sie zu den ehrenamtlichen Helfern an Bord des „Tigers“.

Zum Glück stoßen immer wieder neue Helfer zur Crew. So wie Sascha Wierczbinski, der seit Sommer auf dem „Tiger“ mit anpackt. „Ich bin zur Zeit auf Jobsuche“, so der gelernte Veranstaltungstechniker. Während andere Besatzungsmitglieder an Deck in der Spätsommersonne oder im Ruderhaus stehen, sieht man den jungen Mann im Maschinenraum mit einem Putzlappen in der Hand.

Wer als Ehrenamtlicher mitarbeitet oder als Gast mitfährt, der taucht ein, in die vergangene Dampfschifffahrtstradition und bereist den Hafen mit seinen Docks, Kränen und Containerbrücken.

Autor: helmut.schwalbach(at)kloenschnack.de