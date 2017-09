„Emanzipation kann nicht nerven!“ 

Wilke: Das ist ja nicht Mutter sein. Ich werde nicht Mutter, um meine Gene weiterzugeben.

Dunger: Ich könnte mir vorstellen, dass das viele Frauen auch zur eigenen Beruhigung machen, wenn die Zukunft noch ungewiss ist. Aber damit ist das Problem ja nicht geklärt. Man ist ja nicht nur Wissenschaftlerin zwischen 20 und 40. Das Problem verlagert sich dann ja nur und fitter wird frau im Alter ja auch nicht.

Kayaman: Wir können diese Debatten um Gleichstellung nicht ohne die Männer führen. Was gibt es denn für neue Rollen für den Mann? Erziehung wird automatisch der Frau zugedichtet. Aber Männer können genauso gut Erziehen und in Elternzeit gehen, sie können eigentlich alles genauso gut – außer natürlich das Stillen. Leider ist das bei vielen Arbeitgebern noch nicht angekommen. Frauen müssen auch mehr abgeben.

Dunger: Aber wenn ich als Frau ganz tief in mich reinhöre, ist das Vertrauen in den Mann gar nicht zu hundert Prozent da. Das ist nicht böse gemeint, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, mein Kind nur mit meinem Mann alleine zu lassen – die Mutterrolle lasse ich mir nicht nehmen. Zu sagen, mein Mann geht allein in Elternzeit und ich gehe Vollzeit arbeiten, wäre nicht infrage gekommen. Wir haben alle Möglichkeiten abgewogen und mein Mann hätte beruflich nicht in seiner jetzigen Position bleiben können. Also habe ich mein Kind in den ersten neun Monaten mit zur Arbeit genommen, was dank toller Kollegen kein Problem war.

Das erfordert Solidarität. Unterstützen das auch alle Frauen oder gibt es welche, die die Emanzipation behindern?

Dunger: Ich war erschrocken zu sehen, wie unsolidarisch Mütter miteinander umgehen. Ich hatte heute das erste Mal in diesen zweieinhalb Jahren Mutterschaft ein tolles Erlebnis: Ich habe keinen Babysitter gefunden und eine Mutter aus der Kindergruppe ist von sich aus auf mich zugekommen und hat angeboten, auf meinen Sohn aufzupassen. Ganz selbstlos. Ich war sprachlos und habe dann realisiert, dass man eigentlich sein eigenes Ding macht, weil eben die Solidarität einfach nicht vorhanden ist.

Kayaman: Mütter müssen sich heute in jeder Lebenslage rechtfertigen und es ist manchmal mühselig. Aber in meinem Fall sind dabei zwei Jungs groß geworden, die auch wissen, was Frauen leisten.

Wilke: Ich denke da in erster Linie an soziale Medien. Sexismus ist ‘ne ziemlich große Sache, die auch ganz stark von jungen Frauen ausgeht. Der absurde Konkurrenzkampf, der nicht danach fragt „Wer ist der beste Mensch?“, sondern „Wer ist die heißeste Frau?“ ist vollkommen unsinnig. Und Sie, Natalie, haben Recht: Hausfrauen sind sehr niedrig angesehen bei den jungen Leuten – Hausfrauen sind halt prüde. Gerade im Internet und unter Jugendlichen, das sage ich aus eigener Erfahrung, ist Sexismus unter Mädchen eine großes Thema.