Ein Krankenhaus der besonderen Art

Dass die Asklepios Klinik Altona kein gewöhnliches Krankenhaus ist, zeigt sich bereits vor dem Betreten des Gebäudes. Es ist nicht wie oft üblich der Geruch nach Desinfektionsmittel, der den Besucher empfängt. Es ist vielmehr der Duft nach frisch gegrillten Burgern, der einem in die Nase steigt. Einmal in der Woche steht der „Meatwagen“ vor dem Haupteingang des Krankenhauses und verkauft Burger mit Rindfleisch und Preiselbeerketchup oder Hähnchenbrust in Mangomarinade an Personal, Patienten und Besucher.

Aber nicht nur der Mittagstisch aus dem Foodtruck macht den Unterschied zu anderen Krankenhäusern. Unter dem Dach der Klinik Altona gibt es 15 verschiedene Fachabteilungen, von der Anästhesie über die Gynäkologie bis zur Neurologie.

Hinzu kommen zwei Privatstationen. Die Zusammenarbeit der Abteilungen ist ein besonderes Merkmal des Krankenhauses: „Uns zeichnet die starke interdisziplinäre Arbeit aus“, sagt Andrea Castillo-Sohre, Referentin für Public Relations und Marketing. „Die Chefärzte arbeiten eng verzahnt miteinander.“