Ein Dorf wächst 

Es hätte auch ein Dorf bleiben können, jene Ansammlung von Fischerhäusern am Hochufer, die heute auf den Namen Blankenese hört. So wie im Wilden Westen Nordamerikas die Eisenbahn für Entwicklung und Wachstum verantwortlich war, so brauchte es auch westlich von Hamburg die Kraft der Dampfmaschine. Am 19. Mai 1867, also vor genau 150 Jahren, wurde die Strecke Altona–Blankenese eröffnet und läutete eine Zeitenwende ein. Blankenese, das davor aus Hamburger Sicht allenfalls ein reizvolles aber abgelegenes Ausflugsziel war, zügig erreichbar nur über den Elbstrom, rückte nun in praktische Reichweite. Möglich war nun auch ein geregelter Berufsverkehr in Richtung Altona und Hamburg. Die Grundstückspreise stiegen, die Einkommen wuchsen und natürlich änderte sich die Bevölkerung. Viele repräsentative klassizistische Villen – abseits der noch älteren „Perlenkette“ der Elbchaussee – entstanden in jenen Jahren. Die Taktung der Züge war anfangs übersichtlich. Zunächst pendelten täglich vier Personenzüge der Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft zwischen Blankenese und Altona. Die Verlängerung der Strecke bis nach Wedel erfolgte erst 1883. Das Dampfzeitalter währte bis 1908. In dem Jahr kam die S-Bahn und fuhr parallel zum noch immer mit Dampf betriebenen Güterverkehr auf der Strecke. Nach Wedel hielt sich das Dampfzeitalter noch Jahrzehnte länger. Erst 1954 rollte die erste S-Bahn in Richtung Schleswig-Holstein. Der Güterverkehr fuhr bis 1997.