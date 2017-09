Direktdemokratie: Ein Sprachrohr auf Bezirksebene 

In den letzten fünfzehn Jahren ist Hamburg Spitzenreiter unter den direktdemokratiefreudigen Bundesländern gewesen – jedes Jahr werden ein bis zwei neue Verfahren initiiert.

Insbesondere die Bezirke Altona und Wandsbek sind maßgeblich hieran beteiligt: Für mehr als die Hälfte aller Bürgerbegehren in Hamburg sind sie verantwortlich. Im Zeitraum 1998 bis 2012 gab es in Wandsbek 28, in Altona 20 und in Hamburg-Mitte gerade einmal 4 Bürgerbegehren.