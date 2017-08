Die Romantik kehrt zurück 

Ein Problem aber gibt es: Das Gelände ist für Touristen nur schwer erreichbar. Es liegt streng genommen auf der „falschen“ Seite der Elbe, ist von Norden her nur mit dem Auto zu erreichen oder aber mit einer Bus-Odyssee von der Veddel aus. Wenn die Stadt das Deutsche Hafenmuseum an diesem Standort also tatsächlich „durchziehen“ will, dann muss etwas passieren. Das sieht auch Johannes Kahrs so: Das Deutsche Hafenmuseum könnte zunächst per Schiffslinie 62 an den ständtischen Fährverkehr angebunden werden. Wenn sich dann im Anschluss Gastronomiebetriebe auf dem weitläufigen Gelände ansiedeln, könnte dies ein weiterer Impuls bedeuten für den „Sprung über die Elbe“, Richtung Harburg.

„Damit würde das Deutsche Hafenmuseum einen Prozess antreiben, der ohnehin schon im Gang ist“, schreibt Kahrs in der „Zeit“. „Die Verlagerung des Hafens Richtung Westen, die Entwicklung des Kleinen Grasbrooks und die Öffnung von Wilhelmsburg und der Veddel zu einem neuen großen Wohngebiet.“

Zukunftsmusik, gewiss, aber das war lange Zeit auch die Elbphilharmonie.