Der Radler lebt gefährlich

STATISTIK



UNFÄLLE IN HAMBURG

2014 kam es in Hamburg zu insgesamt 65.703 Unfällen, davon 7.781 mit Personenschäden. Gezählt wuden insgesamt 38 Tote und 812 Schwerverletzte.



2014 wurden 2.420 Radfahrer und 1.095 Fußgänger in Unfälle verwickelt, gegenüber 4.957 Autos. Die Folgen sind für Fußgänger und Radfahrer jedoch häufig schlimmer, was sich u. a. in der hohen Zahl an Toten ausdrückt (Zahlen von 2014).



• Radfahrer: 11 Tote

• Krad: 10

• Fußgänger: 8

• Autofahrer: 7

• LKW: 2



Insgesamt ist die Zahl der Personenschäden seit 1995 leicht rückläufig, was den Anstieg bei Radfahrern umso auffälliger werden lässt.



Die gesamte Zahl aller Unfälle nahm seit 1995 mit rd. 54.000 Jahr für Jahr zu und liegt heute bei rund 66.000 pro Jahr.



Quelle: Verkehrsunfallstatistik Hamburg 2014, Behörde für Inneres und Sport