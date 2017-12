Der große Handelskrieg

Was bedeutet das für „Insellagen“ wie die Elbvororte? Der KLÖNSCHNACK hat sich erneut auf den Weg gemacht und nachgefragt. Reporterin Louisa Heyder traf Händler verschiedener Branchen, Kunden und auch willkürlich ausgewählte Passanten. Birgit Euler-Engelhardt etwa, Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts „Markt 26“ in Nienstedten, verzeichnet steigende Kundenzahlen; ein Rückgang aufgrund des Internets ist nicht erkennbar. „Der entscheidende Vorteil zum Internet ist der Service, den wir im Laden bieten“, erklärt sie. „Wir beraten ehrlich und persönlich – auch bei schwierigeren Proportionen, da Ware in den Größen von 34 bis 48 im Sortiment ist.“ Auch einen Kaffee oder Prosecco sowie einen netten Plausch gibt es bei jedem Einkauf gratis, aber was letztlich zählt ist die Ware: „Den klassischen Landhausstil gibt es in der Auswahl nur bei uns. Auch viele unserer Marken sind in Deutschland nicht im Internet erhältlich. Somit stellt der Onlinehandel auch keine wirtschaftliche Bedrohung dar.“ Und dann zieht die Geschäftsfrau eine interessante Parallele: „Der Einzelhandel ist ein dienender Beruf – ähnlich wie die Gastronomie. Der Kunde möchte unterhalten und umsorgt werden. Dieser Service muss stimmen, damit der Kunde auch wiederkommt. Dies geht am besten mit persönlichem Kontakt.“