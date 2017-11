Das Kreuz mit der Kirche 

Ähnlich dürfte sich auch die neuerliche Zugkraft (christlicher) konfessioneller Schulen erklären lassen. Die wenigsten Eltern wünschen sich religiöse Indoktrination ihrer Kinder. Aber viele Trittbrettfahrer wissen: Ein religiöses Elternhaus ist häufig gleichzeitig ein engagiertes, achtsames Elternhaus und es ist in aller Regel weiß.

Die Katholische Schule in Hamburg dürfte das erkannt haben. Die aktuelle Werbekampagne (im Hamburger Westen zu sehen z.B. in der S-Bahn) serviert säkulare Allerweltsslogans neben Kindergesichtern: „So sieht Lebensfreude aus.“ „So sieht Kreativität aus.“ Nur einmal heißt es „So sieht Gottvertrauen aus.“ Eines der Kinder ist schwarz, eines asiatisch. Die arabische Halbinsel kommt nicht vor, was vielen Eltern recht sein dürfte.

Was sind nun die Gründe für den Rückzug der Religion aus unserer Gesellschaft? Atheisten wie Richard Dawkins erklären die Abkehr mit hehren Worten: Aufklärung, Bildung, Humanismus.

Studien, wie z.B. die der Universität Münster aus dem Jahr 2015, stellen abnehmende Relevanz fest. Danach wird das kirchliche Angebot als wenig attraktiv empfunden. Auch das Verhalten der Geistlichen kann nicht mehr punkten. Insgesamt habe auch der Glaube selbst kaum noch Relevanz für das Alltagsleben und die Grundhaltung der Menschen.

Diese Erklärung ist überzeugend, befriedigt jedoch nicht vollständig. Denn: Auch in unserer modernen und bis zur Erschöpfung aufgeklärten Gesellschaft findet noch der größte Blödsinn Absatz. Die Menschen glauben weiterhin an Homöopathie, Geisterheiler, an Fett absorbierende Ananas, an Cremes, die den Alterungsprozess stoppen und an Horoskope. Als der KLÖNSCHNACK einmal unter der Rubrik „Arbeitsplatz“ eine Wahrsagerin vorstellte, klingelten wochenlang die Telefone. Leserinnen riefen an, verlangten Kontaktdaten und sorgten dafür, dass die Kasse ratterte. Letztlich reagieren viele Menschen auf die Heilsversprechen von Quacksalbern wie im Mittelalter. Sie glauben.