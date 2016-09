„Das Hawaii Deutschlands“

Für mich setzt sich mit dem Wahlergebnis hier eine Entwicklung fort, die sich in anderen Bundesländern bereits abgezeichnet hat. Ich ziehe aber eine klare Trennlinie zwischen der politischen Ebene und der touristischen Entwicklung der Insel Usedom. Ich denke, dass die touristischen Angebote von Usedom, unser Hotel eingeschlossen, nach wie vor bei den Gästen sehr attraktiv sind.

Fürchten Sie einen Rückgang der Touristenzahl?

Es hat bereits in der Vergangenheit ähnlich diskutierte Wahlergebnisse in MV gegeben. Auf die touristische Entwicklung hatte sich das nicht ausgewirkt. Die Touristen kommen wegen der Schönheit der Insel Usedom, der Natur, des einmaligen Erholungswerts in einem hervorragenden Hotel mit seinem hochwertigen Gastronomie- und Spa-Angebot. Ich glaube nicht, dass der Ausgang der Wahl diese tolle Entwicklung von Usedom beeinträchtigen wird.

Gab es eine Reaktion Ihrer Gäste auf das Wahlergebnis?

Bisher hat mich kein Gast unseres Hauses auf den Wahlausgang angesprochen. Daher denke ich, dass die Gäste die Themen Ferien und Politik voneinander trennen. Sie genießen unbeschwert ihren Aufenthalt auf unserer schönen Insel und in unserem schönen Hotel.

Wie war die Saison in Heringsdorf insgesamt?

Wir können auf eine hervorragende Saison zurückblicken, auch wenn das Wetter sehr unbeständig war in diesem im Wesentlichen nicht vorhandenen Sommer. Glücklicherweise hat das die Gäste nicht von ihren Ferien auf Usedom abgehalten und wir konnten unser Ergebnis zum Vorjahr steigern.

Was planen Sie für das Hotel für Herbst und Winter?

Die Schönheit von Usedom im „Indian Summer“ und die klare Luft in unserem sonnenreichen Winter sind ja längst kein Geheimnis mehr. Für unsere Gäste in der kühleren Jahreszeit bieten wir interessante Programme wie zum Beispiel Lesungen mit Schauspielern wie Michael Mendl an. Unser Hauptaugenmerk liegt auf zusätzlichen Highlights in unserem großzügigen Spa-Bereich, wo wir unseren Gästen neue Anwendungen mit dem Depot-Partner Comfort Zone und erstmalig eine Yoga-Woche mit dem Partner Silent Room anbieten.

