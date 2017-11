Bei einem Taifun in den Mast

Wäre der Fall nicht minutiös dokumentiert, könnte ein Chronist an den Schilderungen von der Behrmann-Tochter zweifeln. Eine englischsprachige Zeitung berichtete am 10. Oktober 1922 über den dramatischen Vorfall, den „brave act“, an Bord der „Muansa“. Danach geriet das Frachtschiff vor dem südafrikanischen Cape Morgan in einen Zyklon. Der Sturm riss die Decksladung vom Schiff, die Antenne vom Mast, sodass keine Hilfe gerufen werden konnte. „The severity of the gale encountered by the Muansa …was such that the vessel became unmanageable“, so der Chronist von 1922. Das war die Stunde des damaligen vierten Offiziers, Sven Behrmann. Die See tobte, das Schiff krängte, die Ladung drohte zu verrutschen. Behrmann riskierte sein Leben und befestigte die Antenne am Mast. So konnte S.O.S. gefunkt und Hilfe herbeigerufen werden. Schiff und Besatzung erreichten den Hafen sicher.

„This brave act“

Für den Frachter und die Männer an Bord war das nicht die erste Bewährungsprobe. Nur drei Jahre nachdem die „Muansa“ von der Bremer Vulkan Werft an die Deutsche Ost-Afrika-Linie (DOAL) geliefert worden war, brach der Erste Weltkrieg aus. Die Besatzung brachte das Schiff in Argentinien in Sicherheit.

1920, der Weltkrieg ist seit zwei Jahren beendet, wird die „Muansa“ nach Deutschland zurückgeschleppt. In Hamburg wird sie wieder instandgesetzt, um dann an die Sieger des Krieges ausgeliefert zu werden. Doch die DOAL kauft das Schiff unverzüglich zurück – das einzige Schiff der Reederei, das vor der Auslieferung zurückgekauft wird.