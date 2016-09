27.500 Euro für den guten Zweck

Janis Stielow hat seine Basketballkarriere beim SC Rist sowie den Hamburg Towers im Alter von nur 21 Jahren beenden müssen. Sein Rücken hatte der Belastung als Basketballprofi nicht standgehalten. In den vergangenen beiden Spielzeiten musste er deshalb schon längere Zeit pausieren. Stielow blickt auf viele Highlights seiner Karriere zurück: „Ich hatte das Glück, viele spannende Dinge zu erleben. Die U16-Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft in Tschechien gehörte dazu, genau wie das NBBL-All Star Game, an dem ich 2014 in Bonn teilgenommen habe.“

Stielow hat parallel auch seine nicht-sportliche Zukunft stets im Blick gehabt. Er studiert Politikwissenschaft und absolviert seit dem Sommer Praktika in China.