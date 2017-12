Tanz auf dem Tisch

Wer sich durch die Gin-Regale des Hotels Reichshof trinken möchte, der sollte sich am besten für ein paar Tage im Hotel einquartieren. Der leichtere Weg führt über Mario Zils, Manager der „Bar 1910“. Die heißt so, weil das Hotel 1910 eröffnet wurde, das Hotel erst in den 1920er Jahren. Für den Barchef heute ein „sehr schöner Arbeitsplatz“. Neu in der Bar ist das „Trople Taste Gin“, das in verschiedenen Kombinationen nun auf der Karte steht.

Kirchenallee 34-36