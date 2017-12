Party mit zehnjähriger Tradition

Sind Blankeneser demnächst von dem Café so begeistert wie Katharina Wolter von ihren Gästen, dann ist das Eckcafé „Lust“ bald proppevoll. Denn die Unternehmerin schwärmt nach den ersten Wochen: „Alle hier sind sehr herzlich und freundlich“. Gäste werden das Kompliment gern zurückgeben. Denn Katharina Wolter besticht neben ihrem Charme auch durch die Liebe zum Detail. Alles ist sorgfältig ausgewählt, ob Schokolade oder Essig, Weihnachtskugeln oder Pannetone. So klein der Laden auch sein mag, so vielfältig ist das Angebot.

Blankeneser Bahnhofstraße 2, täglich 8 bis 18 Uhr