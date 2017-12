Leib & Seele, November 2017

Der sympathische junge Jakob Schneider zählt zu den besten Winzern Deutschlands – das wissen wir schon seit einigen Jahren. Und so haben wir uns tüchtig mit seiner ganzen Familie gefreut, dass er vom gestrengen Gault Millau-Weinführer zu „Deutschlands Aufsteiger des Jahres 2017“ gekürt wurde und die raren und begehrten „Vier Trauben“ verliehen bekam. Das Einzige, was Jakob vom Gros des deutschen Weinadels unterscheidet, sind seine im Verhältnis zur überragenden Qualität außerordentlich bescheidenen Preise. Das macht gaumenfällig vor allem sein brillanter trockener Riesling aus einer der bedeutendsten Porphyr-Lagen der Welt, dem Niederhauser Steinberg, deutlich: Er ist ein mineralisches kleines Wunderwerk – denn in diesem Wein ist alles eingefangen, was die Lage zu bieten hat. Schon der Duft betört Sie mit tiefgründiger Würze und Tiefe mit festem, straffem Kern. Im Gaumen fasziniert ein stahligpräziser Antritt mit konzentrierter Frucht und schier unendlich langem Nachhall. Wer einen markanten Nahe-Riesling in seiner reinsten, schönsten Form sucht – hier hat er ihn gefunden!

Ihr KLÖNSCHNACK-Sondervorteil: Fünf plus eins bis 31.12. Das sind sechs Flaschen für 49 Euro. Sie sparen 17 Prozent.

Flasche 9,80 Euro