Leib & Seele, Dezember 2017

SCHENEFELD

Dezember im LUSTIs



Es weihnachtet allerorten. So auch in Schenefeld! Die Eventveranstalter des LUSTIs haben sich allerlei ausgedacht. Wer mag, bewegt sich einige Kilometer weg von der Elbe an die Düpenau, um statt Kekse backen und Weihnachtsliedern seine Sehnsucht nach Live-Events zu stillen. Sie sehen, lieber Leser, so ganz ohne Besinnlichem geht’s auch in der Nachbarschaft nicht.



LUSTIs, Industriestraße 10, 22869 Schenefeld



www.lustis.de

Am 3.12. ab 15 Uhr Karola Herbst liest Geschichten von Maria Bellmann aus „Weihnachten in unserer Zeit“. Erbauliches und Allerlei zum Nachdenken. Die Autorin ist zertifizierte Autorin für Fachliteratur und Belletristik. Nur mit Reservierung unter 040/219 889 69 oder per E-Mail: post@diegesellschafter.in; Ticket 11 Euro (inklusive 1 alkoholfreies Getränk und 1 Stück Kuchen)

6.,14. und 15. Dezember, jeweils ab 19 Uhr Christman Dinner Party … mal ganz anders: Mit Show-Act und festlichem Essen: Advents-Flammkuchen, Entenbrust-Apfel, Rollbraten vom Holsteiner Schwein, Pulled Turkey (Truthahn), Rosmarinkartoffeln, GlühweinMousse, Cocktail „Süßer die Glocken nie klingen“.



Anmeldung erforderlich: kontakt@lustis.de, Tickets 49,90 Euro inkl. Begrüßungsdrink



19. Dezember ab 10 Uhr 2. Schenefelder Darts Open. 30 Teilnehmer werfen um den Sieg und den letzten Titel des Jahres. Startgeld: 12 Euro

19. Dezember 20 Uhr Comedy Slam #4 Vier Commedians aus der Stand-up Comedy Szene treten jeweils 10 bis 15 Minuten auf die Bühne – das Publikum stimmt ab, wer in die nächste Runde kommt. Im Halbfinale treten die gewählten Zwei gegeneinander an – wer das Finale gewinnt, wird vom Publikum bestimmt! KOMMEN, LACHEN, SPASS HABEN! Tickets im Vorverkauf: 5 Euro, an der Abendkasse: 7 Euro



31. Dezember 19 Uhr Swinging Silvester Unter dem Motto „Swing when you’re winning!“ wird das Jahr beendet, begleitet von dem Show-Act Ingmar Jürs und Tobi Bandisch (Saxophon). Ganz im Stil von Frank Sinatra, Sammy Davis und Dean Martin. Ab null Uhr mit den „Oldies“ aus 2017. Dresscode angemessen … Für maximal 120 Gäste/höchstens 10 Karten p.P. unter Namensnennung/namentlicher Anmeldung der Gäste. Einlass 18.30 Uhr Beginn 19 Uhr … Ende 3 Uhr???

LOUIS C. JACOB

Erstmals mit FuchsEckhoff als Direktorin



Hoteldirektorin Judith Fuchs-Eckhoff, Sternekoch Thomas Martin und Chefsommelier Torsten Junker begrüßten die Gäste der Big Bottle Party im Hotel Louis C. Jacob

Mehr als 40 Winzer aus aller Welt, Sternekoch Thomas Martin, umgeben von Kollegen wie Johannes King (Sölring Hof ), Dirk Luther (Alter Meierhof ) und Christoph Rüffer (Vier Jahreszeiten) – die zum elften Mal gefeierte Big Bottle Party im Hotel Louis C. Jacob war wieder eine Party der Superlative.

Direkt von Dittmeyers Austerncompagnie. Serviert von Bine Pöner. Die Blankeneserin leitet die Austernzucht im Wattenmeer

Oliver Klein (Cherrypicker) mit Ehefrau Marion

Für die neue Direktorin Judith Fuchs-Eckhoff war es eine ganz neue Erfahrung. Denn im zurückliegenden Jahr war sie noch an der Garderobe eingesetzt worden.

www.hotel-jacob.de

SPENDE

2.000 Euro für die FF Osdorf



Die Freiwillige Feuerwehr Osdorf freut sich über einen Spendenscheck