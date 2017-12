Leib & Seele, Dezember 2017

Auf dem Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf vor den Toren Hamburgs können Besucher sich schon seit Mitte November mit einer großen Adventsausstellung auf das Fest der Liebe einstimmen.

Parallel zum Weihnachtszauber auf dem Hofgelände verwandelt Glantz seine Erdbeer-Selbstpflückfelder ab dem 9. Dezember in wunderschöne Tannenbaum-Wäldchen. In Rahlstedt, Farmsen, Öjendorf, Hoisbüttel, Norderstedt, Oststeinbek, Sasel und Delingsdorf warten frisch gesägte Nordmanntannen von bester Qualität auf ihren glänzenden Einsatz in deutschen Wohnzimmern.

Ab Sa., 9. Dezember, Hamburger Straße 2a, Delingsdorf