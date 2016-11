„Was schmeckt, was nicht?“

In den meisten Regionen Deutschlands haben wir eben keine gewachsene Genusstradition. In Italien kann man im hinterletzten Bergdorf in die Trattoria gehen und die Chance, dass es schmeckt, liegt bei 80 Prozent. Wenn man aber in Niedersachsen in den Landgasthof geht … Zum anderen sind die Leute, die Geld für guten Wein haben, privilegiert. Wenn jemand alleine verdient, zwei Kinder hat, dann wird es schwierig. Ein Großteil der Menschen ist einfach nicht bereit von ihrem verfügbaren Nettoeinkommen einen großen Teil für Wein abzuzweigen. Und ich kann das verstehen. Daher gibt es bei uns immer eine gute Flasche Wein für 3,95 Euro. Die kann sich dann fast jeder leisten.

Gut? Für 3,95?

Dafür bekommt man bei uns einen anständigen Sauvignon Blanc oder einen Tempranillo aus Spanien.



Okay, die Spanier mit ihren Riesenweingütern, da könnte das wirklich klappen.

Ja, das geht und das ist wichtig. Auch Leute mit geringerem Einkommen sollten sich in unsere Läden trauen. Die nehmen wir genauso ernst wie andere.

Wobei wir letztlich eine Klientel haben, wie andere Weinhändler auch: überdurchschnittlich alt, überdurchschnittlich gebildet, überdurchschnittliches Einkommen.

Kommen wir zu den „Schweineweinen“ – Weine, die man zum 70. öffnet oder zur Silberhochzeit. Kurioses Segment, oder? Man zahlt für eine Flasche einen aberwitzigen Preis, aber der basiert nicht auf Qualität, sondern auf Knappheit.



Das ist so. Ein Chateau Petrus kostet 2.000 Euro. Es ist aber – bei aller Liebe – fast unmöglich eine Flasche Wein für mehr als 30 Euro zu produzieren.

Dann ist Enttäuschung programmiert. Wenn jemand eine 300-Euro-Flasche tatsächlich trinkt und sie schmeckt nach 30 Euro …

Na ja, es gibt schon tolle Weine in dem Segment. Ich denke da an Burgunder, die ich liebe, aber nicht verkaufen kann. Ein großer Kummer ist das! Wir sind im Spitzensegment eigentlich gut besetzt, aber die Leute nehmen uns eher als günstigen Händler wahr. Viele Kunden kaufen ihre Alltagsweine bei uns und wenn sie dann mal dick auf die Tonne hauen wollen, gehen sie zu Mövenpick.

Rindchens Weinkontor hat heute 13 Filialen und über 100 Mitarbeiter. Sie selbst sind seit 39 Jahren Weinhändler. Haben Sie eigentlich eine Ausbildung in der Richtung gemacht?

Nein, ich bin gelernter Versicherungskaufmann.

Oha. Und da blieb dann nur der Wein als Ausweg?

Nein, Wein habe ich schon direkt nach dem Abitur verkauft. Ich hatte einen VW-Bus, habe den beim Winzer beladen und die Flaschen dann in Bremerhaven an Freunde meiner Eltern verkauft. Ab 1979 habe ich mit meinem Cousin Gustav in meinem 47-PS-Bus an den Wochenenden Wein aus Frankreich importiert. Also Freitag nachmittags los, in der Nacht auf Montag zurück. Einer fuhr, einer schlief. In Hamburg eine kalte Dusche und dann hochmotiviert in den Betrieb oder in die Berufsschule. Startkapital waren 3.500 DM von meinem Vater für den VW-Bus.

Die haben Sie mittlerweile abgestottert?

Nein, nie zurückgezahlt. Das hat er bis zu seinem Tod gern scherzhaft erwähnt.



Herr Rindchen, vielen Dank für das Gespräch.