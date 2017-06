„Selbstbewusstsein und Respekt“

Die Ministerin hat in den letzten Monaten die großen Trendwenden bei Personal, Material und auch beim Haushalt eingeleitet. Es herrscht momentan ja auch ein großer Konsens in der Gesellschaft beim Thema Sicherheit. Die wird heute anders definiert. Die Grenzen zerfließen. Auch die Cyber-Attacke Mitte Mai ist ein ganz prägnantes Beispiel dafür, mit welchen Herausforderungen wir uns auseinandersetzen müssen. Deshalb ist es auch Teil unserer Ausbildung.



Kommen wir zu einem weiteren Thema der letzten Wochen: Die Türkei verweigerte Bundestagsabgeordneten vorübergehend den Besuch von Luftwaffensoldaten in Incirlik. Braucht Deutschland in Zukunft einen Flugzeugträger nach US-Vorbild?

Zurzeit nehme ich ja keine Aufgabe innerhalb der Marine wahr, deswegen stehen andere Fragen für mich im Vordergrund. Ich denke jedoch, dass wir keinen brauchen.

Jedenfalls keinen deutschen, weil wir sehr gut mit anderen Streitkräften kooperieren. Gut vorstellen kann ich mir, dass wir uns in Europa noch mehr verzahnen. Das setzt allerdings eines voraus: den Willen der Politik, diese Fähigkeiten dann auch gemeinsam einzusetzen. Und warum interessiert mich diese Fragestellung? Weil wir an der Akademie mit unseren Führungskräften einen kritischen Diskurs pflegen – in der Ausbildung und als Denkfabrik!



Herr Stawitzki, vielen Dank für das Gespräch.