„Scholz ist Chef der Hamburg-AG“

Ich war in doppelter Hinsicht überrascht: einmal der deutliche Absturz von Merkel und ihrer Union und zweitens das Desaster der SPD, das die Partei aus der Bahn wirft.

Die SPD hat in den Diasporagebieten der Republik, im Osten und im Süden, noch schlechter abgeschnitten. Das war auch schon 2013 so, nur wurde dies früher von den anderen nordwestlichen Bundesländern und Stadtstaaten kompensiert. Dieses Mal ist dieser Kompensationseffekt ausgeblieben. In Hamburg sind das fast neun Prozent Verlust.



Lag es am Programm oder am Personal der SPD?



Man darf Programme in Wahlkämpfen nicht zu ernstnehmen. Vielmehr hatten wir einen Kanzlerwahlkampf, bei dem die amtierende Kanzlerin das Amtsverständnis als Staatenlenkerin voll ausgespielt hat. Und einen Herausforderer, der diese Duellsituation voll angenommen hat. Darin liegt sicher ein Problem, wenn ich feststelle, dass ich gar nicht auf Augenhöhe stehe, sondern abgesackt bin. So hat sich dieses Moment der SPD, alles auf die Karte Schulz zu setzen, im Nachhinein als strategischer Fehler herausgestellt.

Im TV-Interview sind Sie mit Schulz noch viel härter ins Gericht gegangen. Da war er für Sie der falsche Mann.

Er war nicht per se der falsche Mann. Zunächst genau der Richtige. Er war das „new kid in town“. Er hat im Februar die Leute elektrisiert, die Medien, die der SPD nahestehenden Wählerinnen und Wähler. Er hat einen Sogeffekt ausgelöst und war der Aufsteiger der Saison. Ende März war schon der Zenit überschritten. Dann ging es über die Wahlen im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen abwärts. Wenn man diese Talfahrt nicht stoppen kann, und er konnte das nicht, dann darf er nicht den „Als-ob-Kanzler“ spielen, was er bis zum Ende durchgehalten hat. Das war ein Fehler.

Es hatte einen fast religiösen Charakter, wie Schulz als Heilsbringer hochgelobt wurde.

In der Politik haben sie sehr vieles Nicht-Rationales und Emotionales. Schulz hat eine Projektionsfläche geliefert. Jemand, der das Ruder herumwirft. Nach Gabriel kam einer, der Schwung brachte und die Segel wieder voll blies. Dabei hat er aber den Fehler gemacht, sich nicht vor oder über die SPD zu stellen, sondern sich einzugliedern. Er war also nicht der Reformer, der Ich-starke Mann aus Brüssel, sondern er hat gewartet, bis ihm die SPD die Programme vorgelegt hat und die hat er durchbuchstabiert. So wurde er zu einem Arbeitstier der SPD.

Welche Konsequenz hat diese Bundestagswahl für Hamburg?

Wenn man sich nur die Hamburger Wählerlandschaft anguckt, dann gibt es deutliche Verschiebungen. Einmal dahin, dass natürlich die SPD unter dem Spitzenmann Olaf Scholz massiv eingebrochen ist. Das hat insofern Konsequenzen, weil er damit auf der Berliner Bühne beschädigt ist. Er stand durchaus als potenzieller Vorsitzender parat, aber er ist der Typ, der gerufen werden will. Auch die G20-Auseinandersetzungen hängen ihm noch nach. Aber jetzt ist er auf ein Niveau heruntergerutscht, wo der Leuchtturm Scholz mit dem enorm guten Abschneiden nicht mehr da ist. Für den Spitzenjob in der Partei sind dies keine guten Karten.

Wie sehen Sie die Hamburger Wählerschaft?

Wir erleben eine Art Balkanisierung der Wählerlandschaft in Hamburg. Früher gab es zwei Großparteien, die flächendeckend gut verwurzelt waren. Jetzt gibt es Inseln und abgeschlossene Bereiche, die sehr stark repräsentiert werden durch die sogenannten Kleinparteien, die aber aufgewachsen sind. Die Großparteien stehen vor der Gefahr, dass sie in bestimmten Quartieren und Stadtvierteln ins Hintertreffen geraten. Das ist ein Novum. Wir haben eine untergründige Umschichtung der Wählerlandschaft, sodass die alten Machtverhältnisse am Kippen sind.

Wie erklären Sie sich den guten Stand Olaf Scholz’ besonders in Hamburg?

Er ist kein besonders auffälliger oder Ideen spritzender Bürgermeister. Auch seine Repräsentationsrolle hält sich deshalb in Grenzen, weil er ein Macher ist, ein Pragmatiker, der Verwaltungschef. Diese These, er sei König, halte ich für völlig überzogen, da ihm dafür die Aura fehlt. Er ist der Chef der AG Hamburg. Dort aber macht der das Beste aus den Grenzen seiner Persönlichkeit und packt an. Er ist affärenfrei, hat ein gutes Team und setzt sich für Themen ein, bei denen dem Bürger der Schuh drückt – beim Thema Wohnen, bei Kitas, Familienentlastung. Er greift in den Alltag der Menschen hinein, ohne einen ideellen Überbau, ohne eine Vision für die Zukunft Hamburgs, es sei denn wieder in technokratischer Hinsicht. Aber das machen die Leute noch eine Zeit lang mit, bis der Bedarf entsteht, dass auch mal ein Idealist kommen sollte.