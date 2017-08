Persönliches 2, September 2017

Blankeneser und 1961 Mitbegründer des MSC (Mühlenberger Segel-Club), feiert am 5. September seinen 70. Geburtstag. Der beruflich durch die Welt reisende Spediteur verbrachte die bisherigen Jahrzehnte neben Blankenese in Australien und in Südafrika (Johannesburg und Kapstadt). Ein paar Mal im Jahr zieht es ihn jedoch an die Elbe. Erst im August hatte er einen Freund an der Alster durch plötzliches Erscheinen zum Geburtstag überrascht. Im Oktober wird er wieder einen 12-Stunden-Flug nach Hamburg haben – zum Geburtstagsbesuch.