Persönliches 2, Oktober 2017

Das mit dem Recht ist so eine Sache. Man sagt uns Deutschen ja nach, dass wir immer nur Recht haben wollen. Wir seien kompromisslos und engstirnig. Komisch, das ist mir noch nie aufgefallen. Naja, gut, im Straßenverkehr kommt Rechthaberei gelegentlich vor. Jaja, auch klagen tun wir gern. Wir ziehen wegen jedem Scheiß vor den Kadi. Muss man doch auch. Wo kämen wir denn dahin, wenn man einfach alles nur durchgehen ließe? Schließlich müssen wir unser Gesicht wahren. Und das geht eben manchmal nur auf dem Klageweg. Und wenn dann marginales Nichts die Ordner füllt, ist das wie mit dem Schnupfen bei der Notaufnahme. Die Leute da sollen mal was für mich tun. Dafür werden sie ja schließlich bezahlt! Das einzige was zählt, ist Gewinnen und Siegen! Ach, da war noch etwas: Wir wollen den anderen auch verlieren sehen. Erst dann stimmt die Welt wieder. Nicht wahr?