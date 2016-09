Persönliches 2, Oktober 2016

BELANGLOSES – BEWEGENDES – EMPÖRENDES

„Darf’s noch ein bisschen mehr sein?“ – Wer kennt das nicht, wenn die Mortadella nicht genau die verlangte Menge einhält? Die Aufschnittverkäuferin lächelt erwartungsvoll und hält die noch herrenlose, einzelne Wurstscheibe aufgepiekst in die Luft. Sekunden später – nach Ihrem leichten Nicken – landet das Mortadellarund auf ihren Verwandten. Mehr geht eigentlich immer, wer will schon weniger haben. „Darf ’s auch etwas weniger sein?“, hat noch nie jemand gefragt. Das Leben besteht eben aus mehr und nicht aus weniger! Wo kommen wir denn sonst hin? Schlauberger sagen gern „weniger ist mehr“, aber haben Sie das schon mal ausprobiert? Irgendwie haut diese Formel nicht hin. Wenn ich zwei Scheiben Mortadella wieder runternehme, soll das mehr sein? Ach, ich hab’s: Die meinen den Gewinn an Lebensqualität, wenn man mit weniger auskommt und mehr Zeit zum Nachdenken empfindet. Oder? Kann man nicht auch mit Wurst nachdenken?