Persönliches 2, Mai 2017

BELANGLOSES · BEWEGENDES · EMPÖRENDES

Wer abnehmen will, sollte beachten: „Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr!“ Das haben dereinst amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Nun haben frische wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt, dass das alles dumm Tüch ist, denn nach neuesten Erkenntnissen weiß man, dass die Kohlenhydrate gar nicht wissen, wie spät es ist. Aufgefallen ist das einem usbekischen Forscherteam, das die Auswirkungen der sommerlichen Zeitumstellung auf den menschlichen Körper und dessen Hirn unter die Lupe nahm. Dabei kam unter anderem heraus, dass es durchaus Sinn macht, nicht nur die Uhr zurückzustellen, sondern auch das Körpergewicht um 10 Kilogramm auf Sommergewicht zurückzudrehen. Wenn dann die Umstellung auf die Winterzeit ansteht, ist logischerweise auch das Gewicht wieder anzuheben, was ja dann kleidungstechnisch nicht so auffällt. Damit hat man dann auch die Kohlenhydrate schlichtweg verarscht.