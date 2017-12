Persönliches 2, Januar 2018

BELANGLOSES · BEWEGENDES · EMPÖRENDES

Wissen Sie, was eine Elblette ist? So nennt der stille Beobachter die Damen in den Elbvororten, die leicht fortgeschrittenen Alters sind, ( jüngere Varianten: „Elbchausseetochter, Markenzeichen Geländewagen mit Suchscheinwerfer, Bullenfänger, eingebauter Vorfahrt“, Hamburger Abendblatt), modisch keine Experimente eingehen (außer den ungeschriebenen Gesetzen des Elblettendaseins), per Gesichtsausdruck die Süffisanz leichter Überlegenheit verbreiten, gern in Kampen golfen und in St. Moritz Ski laufen, Prosecco und Latte Macchiato schätzen, Carpaccio von der Roten Beete zu Mittag essen, vorzugsweise Dunkelblau mit Gold kombinieren, Freundinnen Zeitnot und Termine vorgaukeln und abends ermattet ins Bett sinken. Buletten hingegen sind etwas ganz anderes: Sie sind gebratene Lebensfreude, die mit der entspannten Variante in den Elbvororten den Namen Chilletten bekommen haben. Man muss eben nur wissen, wann man was wo ist und isst. Nech?