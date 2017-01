Persönliches 2, Januar 2017

BELANGLOSES – BEWEGENDES – EMPÖRENDES

„Das Leben ist ein Hamsterrad“, weiß der eher frustriert eingefärbte Zeitgenosse und verhält sich auch so. Wiederkehrende Rituale ohne Nebengleise prägen den Alltag routinierter Lustlosigkeiten. Was als Schwarz-Weiß-Film daherkommt, ist nichts weiter als farblose Existenz. Wahrnehmung unerheblich, es sei denn, man behält das Kind in sich. Neulich passierte dieses (Tatsache): Ein kleiner Junge freute sich über den dicken Busen der Kindergärtnerin und genoss das Kuscheln dortselbst. Eines Tages fehlte die Fachkraft wg. Erkältung. Eine eher flachbrüstige Vertretung übernahm. Der kleine Junge: „Hast du auch einen Busen?“ Die Erzieherin lächelte und meinte: „Natürlich habe ich auch einen Busen.“ Der kleine Junge darauf: „Kannst du den morgen mal mitbringen?“ – Das ist Wahrnehmung, Fantasie und Farbfilm in einem. Auf ins Neue Jahr …!