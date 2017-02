GESELLSCHAFT

Persönliches 2, Februar 2017

Peter Gauweiler,



Eva und Peter Gauweiler im Louis C. Jacob

Münchner, Rechtsanwalt, ehemaliges MdB und stellvertretender Parteivorsitzender der CSU, erhielt beim 22. Blankeneser Neujahrsempfang im Louis C. Jacob viel Beifall für seine Neujahrsansprache (mehr dazu auf den Sonderseiten im Innenteil). Gauweiler unternahm zuvor mit Ehefrau Eva einen Spaziergang durch das Blankeneser Treppenviertel. Und weil sie die Treppentour ohne Jochim Westphalen unternahmen, haben sie sich prompt verlaufen. Eva Gauweiler zu ihrem Mann: „Gleich sind wir auf Helgoland …!“

Astrid von Beckerath,



Astrid von Beckerath

langjähriges Vorstandsmitglied der Heinrich Schmilinsksy Stiftung, wird im Rahmen eines Neujahrskonzertes im Heinrich Schmilinsksy Stift verabschiedet. Das traditionsreiche Konzert mit Stipendiaten des „Yehudi Menuhin Music Now Hamburg e.V.“ findet am 12. Februar in der Stiftung mit einem Empfang für geladene Gäste statt.