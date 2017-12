Persönliches 2, Dezember 2017

BELANGLOSES · BEWEGENDES · EMPÖRENDES

Tja, und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Auch 2017 liefert das Jahr seine 365 Tage ordnungsgemäß ab. Was will uns das Jahr nun sagen? Klassischerweise ist es die Zeit, die sich in diesen Tagen in unser Bewusstsein schleicht: Wie? Schon wieder Weihnachten? Das war doch eben erst …! Und je mehr Jahre der Mensch selbst auf dem Buckel hat, desto schneller rauscht so ein Jahr vorbei. Ostern steht quasi schon vor der Tür, gefolgt von den wenigen Sommertagen, die uns vergönnt sind. Und dann müssen wir schon wieder ins Laub. Da sind wir gerade erst mit fertig? Richtig, aber Sie glauben gar nicht, wie schnell der Herbst wiederkommt. Und Weihnachten sowieso. Überhaupt sind die weihnachtlichen Festtage der Zeitmesspegel überhaupt. Da wird quasi zu allen Zeiten des Jahres ausgerechnet, dass in soundsoviel Wochen schon wieder Weihnachten ist. Tja, noch 12 Wochen bis Ostern …