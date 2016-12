GESELLSCHAFT

Persönliches 2, Dezember 2016

Joachim Schönfeldt,





Blankeneser und im Hauptberuf maritimer Manager, engagiert sich mit weiteren Begeisterten für einen besonderen Abend. Im Februar 2017 wird es zugunsten einer Gemeinde in Tansania/Afrika und der dortigen Wasseraufbereitung und medizinischen Versorgung ein Fünf-Gänge-Abendessen im Gemeindesaal geben. Rund 80 Gäste (45 Euro/Nase) können einen kulinarischen Dreiklang für Geist (Literatur), Körper (Menü und Weine) und Seele (Musikalisches) erleben. Mehr dazu lesen Sie in der KLÖNSCHNACK-Januar-Ausgabe.



Der Klönschnack,





Dezember-Ausgabe Klönschnack Altona

seit März 1983 beim Rauschen im Blätterwald der Stadt dabei, ist in diesem Jahr mit seiner Schwesterausgabe drei Mal in Altona, Bahrenfeld und Ottensen erschienen. Die aktuelle Weihnachtsausgabe befasst sich u.a. mit dem neuen Bahnhof Altona (Diebsteich). Der KLÖNSCHNACK freut sich über seine neuen Leser in Altona und wird auch in 2017 wieder vor Ort sein.