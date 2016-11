Persönliches 1, November 2016

Hamburgs Erster Bürgermeister, lässt es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Gäste beim 22. Blankeneser Neujahrsempfang des HAMBURGER KLÖNSCHNACKS als Hausherr der Stadt zu begrüßen. Michael Otto und Peter Gauweiler (der vierte Redner steht noch nicht fest) werden die klassischen Neujahrsansprachen im kommenden Januar halten. Zuvor wird Klaus Schümann den „politischen Aschermittwoch des Nordens“ einläuten. Für Hamburg wird es eine spannende Woche. Nach dem Neujahrsempfang im Louis C. Jacob lädt die Elbphilharmonie ausgewählte Hamburger am 11. und am 12. Januar zur Doppelpremiere in das Wunderwerk am Hafen. Übrigens: Alle Empfänge sind hoffnungslos ausgebucht.