Persönliches 1, Mai 17

Koch-Azubi im Louis C. Jacob, sagt sich, dass man manchmal im Leben Umwege machen muss, um sein eigentliches Ziel zu erreichen.

Nach erfolgreichem Studium und Berufserfahrungen im In- und Ausland absolviert er eine Ausbildung als Koch, um seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Im August 2016 startete er gemeinsam mit 24 Auszubildenden seine Lehrzeit an der Elbchaussee als Koch. Das bedeutet für viele direkt aus der Schule kommende Auszubildende neue Arbeitszeiten, ungewohnte körperliche Arbeit, ein vergleichsweise geringes Einstiegsgehalt und jede Menge neue und knifflige Situationen. Nach Abschluss seines BWL-Bachelor-Studiums war Peter Stingl zunächst bei der Kühne + Nagel AG in London tätig. Im Anschluss absolvierte er einen Master in Global Affairs in Großbritannien. Die nächste Station war ein Start-up-Inkubator in Berlin, wo er als Projektleiter neue digitale Geschäftsmodelle aufbaute. Trotz seines Erfolgs war keine dieser Studienund Berufserfahrungen das, was ihn wirklich erfüllte. Jetzt ging der 30-Jährige noch einmal auf Stufe Null zurück, um das zu machen, was ihm wirklich Freude bereitet.