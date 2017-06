Persönliches 1, Juni 17

Chef der Edelmetall-Scheideanstalt Schiefer & Co., hat drei Besucher der KLÖNSCHNACK-Sommernacht mit Medaillen in Gold, Silber und Kupfer glücklich gemacht. Mit dem Erwerb der Medaillen wird der Fern sehturm gekauft. Das Geld aus Berlin und Hamburg ist da. Renoviert wird mit Denkmalschutzgeldern aus Berlin unter der Bedingung, dass die Hamburger aus ihren Töpfen die Hälfte beisteuern. Schiefer & Co. verkauft jetzt Medaillen in Feingold, Feinsilber und Feinkupfer.

Von den Verkaufspreisen (€ 1.968,- für Gold, € 128,- für Silber und € 50,- für Kupfer) gehen Spendenanteile an die Stiftung Fernsehturm Hamburg, damit sich auf diesem und auf mehreren anderen geplanten Wegen der Kaufpreis für den Turm in Höhe von vielleicht 40 Millionen Euro ergibt.