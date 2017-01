GESELLSCHAFT

Persönliches 1, Januar 2017

Wolfgang Bosbach,



Als Gast dabei: Wolfgang Bosbach

CDU-Politiker und einer der Redner auf dem letztjährigen Blankeneser Neujahrsempfang, ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Er kommt als Gast zum Klönen, weil ihm „… der Abend im Jacob richtig gut gefallen…“ hat. Nicht zuletzt die guten Gespräche mit interessanten Gästen haben den Empfang an der Elbchaussee so besonders gemacht. Die Zeitschrift „Bunte“ bemerkte vergangenes Jahr: „Es gibt drei besondere und herausragende Neujahrsempfänge in Deutschland: Horst Seehofer und die CSU in München, der Empfang der Lufthansa in Berlin und der des Hamburger Klönschnacks im Louis C. Jacob in Hamburg!“ Wir werden ausführlich berichten.

Rüdiger Kowalke,



„Hamburger des Jahres“, der Blankeneser Rüdiger Kowalke mit Ehefrau Susanne

Senior im Fischereihafen-Restaurant von Dirk Kowalke und Benjamin Kast (Sohn von Susanne Kowalke), wurde im Dezember zum Hamburger des Jahres gekürt. Der Restaurant-Gründer erhielt die Auszeichnung des TV-Senders Hamburg 1 für sein Lebenswerk. Immer wieder finden auch internationale Gäste der Stadt ihren Weg ins Fischereihafen-Restaurant an der Großen Elbstraße. Während des OSZE-Treffens Anfang Dezember staunten die Gäste nicht schlecht, als zunächst der US-Außenminister John Kerry mit Gefolge einen Tisch belegte und einen Tag später der russische Außenminister Sergej Lawrow Platz nahm. Der Russe zog die Augenbrauen hoch, als er von Benjamin Kast auf russisch bedient wurde. Das ständig wohl gebuchte Restaurant hat sich schon längst als markante Hamburgensie einen Namen gemacht – nicht zuletzt dank des Engagements von Rüdiger Kowalke, dem Hamburger des Jahres. Als Hamburgerin des Jahres wurde die Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst geehrt.



Karin Prien,



Schulpolitische Sprecherin Karin Prien von der CDU

Politikerin der Elbvororte und Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft (CDU), ist nicht begeistert über das Ergebnis der Delegiertenversammlung ihrer Partei. Frauen haben zugunsten männlicher Bewerber für einen aussichtsreichen Listenplatz schlecht abgeschnitten. Olaf Scholz (SPD) dazu: „Das ist Führungsversagen und das ist Haltungsversagen!“ Karin Prien meint: „Ein enttäuschendes Ergebnis, das nicht in die Zeit passt. Mit vielen anderen werde ich dafür arbeiten, dass sich so ein Aufstellungsverfahren nicht wiederholt. Aber jetzt heißt es: Wir machen gemeinsam Wahlkampf für unsere Kandidatinnen und Kandidaten.“



Rolf Peters,



BSC-Wetterfrosch Rolf Peters als Weihnachtsmann

„Wetterfrosch“ beim BSC (Blankeneser Segel-Club), ließ es sich nicht nehmen, bei der 25. vorweihnachtlichen Regatta „Die letzten Helden“ als Weihnachtsmann zu begleiten. Rund 80 Schiffe haben an der traditionellen Elbregatta zum Schluss des Jahres teilgenommen. Doch die nächste Saison kommt bestimmt …



Die Linde,



Linden-Bier 1991: Helga Schell, Uwe Lange, Uwe Schell