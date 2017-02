GESELLSCHAFT

Persönliches 1, Februar 2017

Kerstin Heyng,



Shop-Leiterin Kerstin Heyng mit Unternehmensgründer Christian Völkers

zuvor bei Hapag-Lloyd aktiv, leitet jetzt den Blankeneser Engel & Völkers-Shop. Der Hintergrund des personellen Wechsels: Das Unternehmen kauft Lizenzen zurück und führt die Shops eigenverantwortlich (siehe Interview mit Christian Völkers auf den Seiten 11 und 12). Shop-Leiterin Heyng ist Diplom-Betriebswirtin und sucht weitere Mitarbeiter.

Alexander di Capri,



Alexander di Capri spielte schon in diversen Musicalproduktionen mit. FOTO: GELA MEGRELIDZE

Sänger und Schauspieler, wohnt seit einigen Monaten in Blankenese. Besonders die sonnige Lage des Elbvorortes hat es ihm angetan. Der 42-Jährige ist unter anderem bekannt durch die TV-Serie „Verbotene Liebe“, spielte in Musicals wie „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“ und „Mozart“ mit und gab Konzerte in der Sydney Opera und der Royal Albert Hall in London. Derzeit arbeitet er als Produzent für die bekannte Rockoper „Jesus Christ Superstar“, die im März für wenige Tage in das First Stage Theater in Altona kommt. Im Januar fand dafür in der Stage School eine Audition für die Besetzung des Ensembles statt. Dabei wurden die größten Nachwuchstalente der Stage School ausgewählt und ihnen die Möglichkeit geboten, noch während ihrer Ausbildung auf der Bühne zu stehen. Di Capri liefert mit der Inszenierung nicht nur sein Debüt als Produzent, sondern ist auch in der Rolle des Pontius Pilatus zu sehen. Musicaldarsteller Drew Sarich übernimmt die Rolle des Jesus.



Romy,



Romy aus Rissen am Strand in der Karibik

4, fragte am Strand der Dominikanischen Republik ihre Eltern, Kira Mörke und Tom Fritzsche aus Rissen, ob der Weihnachtsmann vom KLÖNSCHNACK-Titelbild der Dezember-Ausgabe auch in den eher heißen Ecken dieser Welt seine Geschenke abliefert? Romy konnte beruhigt werden, denn der alte Herr mit dem roten Mantel und dem weißen Bart kam zum Glück ins Hotel. Puh! Da sind auch die Leute vom KLÖNSCHNACK erleichtert.



Kathleen Nufer,



Kathleen Nufer verlässt die Elblounge (u.)

Frühling im Garten der Elblounge, demnächst ganz privat?