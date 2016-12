Persönliches 1, Dezember 2016

engagierte Französin aus Blankenese, genoss mit Ehemann Nikolaus Kließ ein Abendessen in der Jacob-Küche. Das Blankeneser Paar hatte 2015 beim Blankeneser Neujahrsempfang den Sonderpreis gewonnen: ein Küchenessen mit Jost Deitmar und Klaus Schümann. Mitte November traf sich das Quartett zum Fünf-Gang-Menü in der Zwei-Sterne-Küche von Thomas Martin. Während im Hintergrund von rund 30 (!) Köchen Bestellungen aus dem Restaurant lautstark an die Zuständigen übermittelt wurden, ließ sich der Vierertisch verwöhnen.