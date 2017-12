„Natur zum Niederknien“

ZUR PERSON

Jost Deitmar



Der geborene Emsdettener Jost Deitmar führte von 1997 bis März 2017 die Geschäfte im Louis C. Jacob. Erfahrungen in der Praxis verbunden mit akademischem Feinschliff, unter anderem an der Cornell University in New York, sind die besten Voraussetzungen, um ein Hotel der Luxusklasse zu leiten.



Deitmar wurde am Celler Fürstenhof zum Hotelkaufmann ausgebildet. Seine internationalen Erfahrungen holte er sich in der Schweiz und im Londoner Savoy Hotel. Von dort kehrte er nach Celle zurück und leitete von 1991 bis 1996 den Fürstenhof und die Celler ResidenzHotels. 2016 wurde Deitmar vom Gastro-Magazin „Rolling Pin“ als Hotelier des Jahres ausgezeichnet. Der Witwer ist Vater eines Sohnes und lebt in Blankenese.