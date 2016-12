MEIN ARBEITSPLATZ! … in der Waitzstraße 22

ARBEITSPLATZ HAMBURG

MEIN ARBEITSPLATZ:„Die Kunden kommen mit mehr oder weniger verschmutzter Kleidung – und möchten die abgegebenen Stücke sauber und gepflegt zurück haben. Das ist ihr gutes Recht – und unsere Aufgabe. Die Zufriedenheit der Kunden ist unser tägliches Ziel und ich freue mich besonders, wenn es uns gelingt, zum Beispiel eine festliche Garderobe wieder in den perfekten Zustand für die nächste Feier zu bringen.“

SEYED LATIFI, TEXTILREINIGUNG LATIFI

Höchst freundlich empfängt der Inhaber der Textilreinigung Latifi seine Kunden mit erwartungsvollem, offenem Blick. Seit November 2012, als er den Laden übernahm, haben er und seine vier Mitarbeiter (2m, 2w) gut zu tun, bilden inzwischen eine Bastion in der durch viele Wechsel geprägten Einzelhandelsstruktur der „Lebensader Waitzstraße“.



Seyed Latifi freut sich auf Herausforderungen